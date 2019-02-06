الجنرال مايكل يصل مطار صنعاء للعمل بديلا عن كامرت في الحديدة

وصل الجنرال الدنيماركي مايكل لوليسغارد مساء اليوم الثلاثاء مطار صنعاء الدولي. وقالت مصادر محلية إن الجنرال مايكل وصل صنعاء ولذلك لمزاولة عمليه كرئيس فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة بديلا عن كامرت. وتعتبر هذه أول زيارة للجنرال مايكل الى اليمن بعد اعلان تعيينه الاسبوع الماضي من قبل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش خلفا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت. ووصل مايكل مطار صنعاء على متن طائرة خاصة تابعة للامم المتحدة ومعه ستة من مساعديه.

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