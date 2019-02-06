ضمن 45 بئرا.. البرنامج السعودي يدشن بئر منطقة تنهالن بمديرية الغيضة بالمهرة

دشن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ، اليوم، بمنطقة تنهالن بمديرية الغيضة، البئر الإرتوازي بعمق 210 متر، وعملية ضخ استمرت 36 ساعة بنجاح.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تعتبر هذه البئر ضمن المرحلة الأولى المتضمنة حفر 10 آبار، وفي المرحلة الثانية سيتم حفر 11 بئر إرتوازي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن موزعة على مديريات محافظة المهرة خلال الفترة القادمة .

وتحدث الأستاذ عبد الهادي القحطاني مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع محافظة المهرة قائلا : اليوم ندشن أحد الآبار من ضمن 10 آبار تم حفرها كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية سيتم حفر 11 بئر أخرى في مختلف مديريات محافظة المهرة، وثم يليها مرحلة توفير مولدات الضخ المتعلقة بالآبار والخزانات، وتعتبر مرحلتي حفر الآبار كمرحلة أولى من ضمن 45 بئر يعتزم البرنامج السعودي حفرها في المستقبل القريب ضمن المشاريع القادمة في مختلف مديريات المحافظة .

وأوضح الأستاذ يوسف بن محيسن مدير عام فرع مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة قائلاً : قمنا بالتدشين برفقة الأخوة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحد الآبار التي قدمت من حكومة المملكة العربية السعودية في منطقة تنهالن بمديرية الغيضة بعمق 210 متر وضخ تجريبي استمر 36 ساعة في الموقع.. معتبراً عن سعادة أهل المنطقة بنجاح المشروع وشكرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم اللامحدود تجاه المحافظة وأهلها.