حوثيون يصادرون 10 مليون جمعها مدير مدرسة من مغتربين لصالح معلمين في قريته

تواصل مليشيا الحوثي عملية نهب المواطنين وابتزازهم في محافظة إب مستغلين سيطرتهم على المدينة وفرضها بقوة السلاح.
وفي هذا الاطار قالت مصادر محلية في المدينة لـ الخليج 365 إن مليشيا الحوثي قامت باختطاف مدير مدرسة في احدى القرى المحيط بالمدينة واقتادوه لمكان مجهول.
وذكرت المصادر أن الحوثيين اختطوفوا مدير المدرسة نتيجة لقيامه بعملية جمع تبرعات مالية من المغتربين لصالح المعلمين في المدرسة بالمنطقة الذين توقفت وراتبهم لاكثر من عامين.
وقام مدير المدرسة بجمع حوالي 10 مليون ريال يمني بعد أن تفاعل المغتربين من أبناء المنطقة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المصادر أن المليشيا عرفت بهذه الخطوة فاقمت بمصادرة الـ10 مليون ريال واختطاف مدير المدرسة.
واختطت المليشيا مدير المدرسة تحت ذريعة التعاون مع دول العدوان.
ولم يخرج مدير المدرسة إلا بعد تعهد بأنه لن يتعامل مع ما سموه بدول العدوان.
ولاقت هذه الخطوات استياء واسع لدى أبناء المنطقة وما قامت به مليشيا الحوثي الارهابية من تخويف للمدير ومصادرة المبلغ.
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