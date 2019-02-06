بالأسماء.. مصرع قيادات ميدانية حوثية في محور كتاف بصعدة

لقيت عدد من القيادات العسكرية الميدانية للمليشيات الحوثية الإيرانية مصرعهم وذلك بنيران القوات الحكومية في محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي خلال الساعات الماضية.

وطبقا لمصادر إعلامية - تابعها "الخليج 365"، فإن الصرعى هم القيادي في صفوف المليشيات الإرهابية حسين صالح جمعان و القيادي الأخر سليم حسين البدري و القيادي ضيف دغيش عامر.

وبينت المصادر، وفقا لوكالة "خبر" أن "كل هؤلاء هم من القيادات الميدانية للمليشيات الحوثية الإيرانية في كتاف".

وحسب المعلومات الواردة، تم إستقدام هذه العناصر القيادية مؤخراً من مدينة صعدة بعد مصرع العديد من القيادات الحوثية خلال المعارك السابقة في المنطقة.

وتعد جبهة كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي إحدى الجبهات القتالية الرئيسية الفاعلة و القوية على مستوى خارطة الحرب العسكرية ضد المليشيات الإنقلابية التي تتراجع يوم بعد آخر إلى الخلف.

وفي المقابل تتقدم القوات الحكومية و توشك على الوصول والسيطرة على المرتفعات الجبلية المطلة على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وتواصل القوات الحكومية مسنودة بالتحالف تقدمها باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمالي شرق المحافظة حيث تمكنت خلال الساعات الماضية، من تحرير سلسلة جبال الأهرامات (القهر) وما خلفها من المرتفعات والمواقع المطلة على الخط المؤدي إلى مركز مديرية كتاف.