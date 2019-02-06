محافظ حضرموت يلتقي وفدا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

التقى محافظ محافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وفدا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمناقشة سير عمل المفوضية في حضرموت والاطلاع على جهودها في خدمة اللاجئين بالمحافظة.

واستمع محافظ حضرموت من قبل المسؤول عن برنامج العودة الطوعية للاجئين محمد طاهر الجسيم إلى شرح عن برنامج العودة الذي يتضمن تقديم المساعدة للاجئين والرعاية اللازمة، لافتا إلى أن البرنامج بداء في عدن عام 2017م وتم حتى الآن إعادة 4 الآلاف لاجئي من جمهورية الصومال إلى بلدهم.

وأفاد الجسيم بأن عدد اللاجئين المسجلين في حضرموت بلغوا 12 ألف لاجئي من جمهورية الصومال، وقد بدأ المكتب بتسجيل الراغبين بالعودة في 6 أكتوبر من العام المنصرم 2018م وتم تسجيل حتى الآن 600 لاجئي من الراغبين بالعودة إلى وطنهم.

وأثنى محافظ حضرموت على الجهود التي تبذل من قبل المفوضية السامية، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ومكتب الخارجية والمسؤولين عن اللجان المجتمعية في مختلف الأحياء سيقدمون كل التسهيلات اللازمة لإنجاح جهود ومهام المفوضية في حضرموت.

حضر اللقاء مسؤول الحماية في المفوضية فادي صالح حميد ومدير مكتب التسجيل بالمكلا صالح سالم بشهر.