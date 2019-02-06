شكرا لقرائتكم خبر عن جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية الأربعاء 6 فبراير 2019م (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواعيد إقلاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية لـ يوم الأربعاء 6 فبراير 2019م : ◾رقم الرحله : 609.

خط الرحله :

القاهره- عدن.

الاقلاع :02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 07:00 صباحا. ◾رقم الرحله : 506

خط الرحله :

عدن- جده.

الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول : 10:30 صباحا. ◾رقم الرحله : 507.

خط الرحله :

جده- عدن.

الاقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. ◾رقم الرحله : 608.

خط الرحله :

عدن- القاهره.

الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول : 17:30 مساء. ◾رقم الرحله 607.

خط الرحله :

القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون :

الاقلاع : 03:30 صباحا. (توقيت القاهره).

الوصول: 08:00 صباحا.

سيئون – سقطرى : الاقلاع : 09:00 صباحا. الوصول: 10:15 صباحا. ◾رقم الرحله : 606.

خط الرحله :

سقطرى-سيئون- القاهره :

سقطرى – سيئون :

الاقلاع : 11:15 ظهرا.

الوصول : 12:30 ظهرا.

سيئون – القاهره:

الاقلاع : 13:30 ظهرا. الوصول : 16:15 مساء. ◾رقم الرحله : 648

خط الرحله :

عدن- عمان.

الاقلاع : 07:30 صباحا. الوصول : 10:00 صباحا. ◾رقم الرحله : 649.

خط الرحله :

عمان- عدن.

الاقلاع :11:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا.

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