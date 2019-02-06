شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تطورات عسكرية متسارعة بمأرب وتوقعات بحسم معركة نهم خلال أيام.. وانقلاب كبير في صفوف الانقلابيين(تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انشقت قيادات عسكرية رفيعة عن قوات الحوثيين الانقلابيين، وأعلنوا تأييدهم للشرعية برئاسة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية،كما أعلنوا انضمامهم في صفوف الجيش الوطني للقتال ضد المليشيات الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية، إن القيادات العسكرية تمكنوا من الفرار من قبضة الحوثيين بعد رحلة طويلة دامت أيام.

وبحسب المصادر فإن الضباط المنضمون هم، العميد ركن عبدالكريم عبدالله علي مظفر، العميد ركن عبد الله علي ناجي الذيب، العميد ركن عبدالوهاب مرشد نهشل، وينتمون جميعهم لمديرية همدان، شمال محافظة صنعاء.



وسبق للعميد مظفر أن تولى قيادة معسكر الفرضة بمديرية نهم، والذي يعد البوابة الشرقية للعاصمة، ثم قيادة اللواء العاشر حرس جمهوري، في باجل بالحديدة.

وتوقعت المصادر أن يسهم العميد مظفر في معارك نهم بشكل ايجابي، خصوصا وانه يمتلك خبرة سابقة في المنطقة.

كما يعد العميد الذيب أحد أبرز القيادات في قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس صالح، وتولى قيادة معسكر الحفا الاستراتيجي، أحد أهم المعسكرات شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وتولى العميد نهشل، قيادة اللواء ٢٥ميكا، وعمل أيضا مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسبق أن اختطف الحوثيون العميد نهشل بعد غدرهم بالرئيس السابق صالح، ورفضوا الافراج عنه الا بعد دخل وساطات قبلية وعسكرية كبيرة.

و أبدى الضباط المنضمون اعتذارهم للشعب اليمني من مناصرتهم للمليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن ما تمارسه مليشيات الانقلاب من جرائم في حق الشعب اليمني لا ينبغي السكوت عليها، ويجب أن يقف أبناء الشعب في صف واحد ضدها.

ونوه المنضمون الى ان الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلاب يتحرقون شوقا للتحرر، منتظرين بفارغ الصبر ان تصل طلائع الجيش الوطني، ليلتحم بها أبناء الشعب، وينقضوا على العدو من الداخل.



