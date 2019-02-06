شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين المقيمين على أرضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة (ستة أشهر)، لحاملي "هوية زائر" من الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.

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