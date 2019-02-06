شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحرقون مكتبة الجامع الكبير في بني بهلول بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عناصر تابعة لجماعة الحوثي على إحراق مكتبة الجامعة الكبير في مديرية بني بهلول التابعة لمحافظة صنعاء.

وقال مصدر، إن الحوثيين اقدموا على إحراق مكتبة الجامع التي تحتوي على مجموعات نادرة وقيمة من الأمهات، والمتون والكثير من الكتب القيمة والنادرة.

المحامي اليمني صلاح أحمد حمزة نشر في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معززا بالصور، قال إن مجموعة من الحوثيين (بعد أن تم تعبئتهم) من شخص يدعى (أبو شهيد) قاموا بالتسلل إلى الجامع ليلا، وكسروا المكتبة وأخذو الكتب.

متابعا: ومن تلك الكتب على سبيل المثال لا الحصر: كانت تحتوي كثير من المتون والتراجم إضافة إلى مجلدات لأمهات الكتب كـ ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام الشوكاني )، (سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني)، والتفاسير للإمام الطبري أكثر من 10 مجلدات، ( تاريخ دمشق )، والكثير من الكتب القيمة والتاريخية.

وقال حمزة: سرقها اللصوص الذين يعرفهم الجميع وقاموا بإحراقها في أسفل القرية وتم توثيق ذلك بالصوت والصورة.