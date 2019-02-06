شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي يكشف سبب تحالف الحـوثي والاصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف هاني البيض نجل الرئيس الجنوبي علي سالم البيض سبب تحالف الحوثي والاصلاح مؤخرا .

وقال البيض في تعليق له حول حديث القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي والذي أكد ان قضيتهم وقضية الاخوان المسلمين واحدة والهدف واحد حيث قال البيض ان تحالف الجماعتين اصبح واضحا للمتابع ولم يعد خافيا ويستهدف الجنوب والتحالف .

وأكد البيض ان هذه التحالف بين الجماعتين اقتضته ضرورات عدة أهمها تشكل الجنوب ووجود التحالف مشيرا بأن هذا التحالف موجه بالدرجة الاولى نحو الجنوب والتحالف .

وأختتم بأنه سيأتي اليوم الذي يأكل احدهم الاخر فتحالف الحوثي وصالح ليس ببعيد.