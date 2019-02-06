شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدداً من قيادات الحوثيين في مواجهات مع الجيش الوطني بكتاف (أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكبدت مليشيا الحوثي خاسئر على مستوى القيادة في مواجهات مسلحة مع الجيش الوطني في جبهة كتاف التابعة لمحافظة صعدة.

وقالت مصادر ميدانية أن عدداً من القيادات العسكرية الميدانية للمليشيات قتلوا في مواجهات اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي حسين صالح جمعان و القيادي الأخر سليم حسين البدري و القيادي ضيف دغيش عامر، قتلوا في المواجهات.

وبينت المصادر، وفقا لوكالة “خبر” أن “كل هؤلاء هم من القيادات الميدانية للمليشيات الحوثية الإيرانية في كتاف”.

وحسب المعلومات الواردة، تم إستقدام هذه العناصر القيادية مؤخراً من مدينة صعدة بعد مصرع العديد من القيادات الحوثية خلال المعارك السابقة في المنطقة.

وتعد جبهة كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي إحدى الجبهات القتالية الرئيسية الفاعلة و القوية على مستوى خارطة الحرب العسكرية ضد المليشيات الإنقلابية التي تتراجع يوم بعد آخر إلى الخلف.