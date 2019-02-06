شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للريال اليمني.. ووصول الدولار والريال السعودي اليوم إلى هذا الحد (آخر تحديث لأسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019: قائمة بأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أسعار شراء الريال اليوم:

الدولار الأمريكي بـ 585 ريالاً

الريال السعودي بـ 154 ريالاً

الدرهم الإماراتي بـ 140 ريالًا وأما أسعار البيع:

الدولار الأمريكي بـ 595 ريالاً

الريال السعودي بـ 157.50 ريالاً

الدرهم الإماراتي بـ 141 ريالًا

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