الحوثيون يعلنون قرار الافراج عن محمد قحطان بعد 4 سنوات من اختطافه

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء عن مصير القيادي في حزب الاصلاح محمد قحطان بعد اربع سنوات من اختطافه وتغييبه عن الزياره أو معرفه مصيره.

وطبقا لوثيقة تداولتها وسائل الاعلام صادرة عن وكيل النيابة الجزائرة المتخصصة التابعة للحوثيين فإنه امرت بالافراج عنه.

ووفق مذكرة لوكيل النيابة عبدالله الكميم، موجهة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي، بأنه يتم تنفيذ قرار الإفراج عن محمد محمد قحطان، وفقاً لتوجيهات رئيس النيابة.

وأكدت المذكرة على أن قرار الإفراج يأتي بناء على قرار رئيس النيابة، والقاضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من قِبل قحطان.

واختطفت المليشيا محمد قحطان في العاصمة صنعاء عام 2015 عقب عاصفة الحزم التي اطلقتها المملكة ضد الحوثيين وانقلابهم على السلطة.