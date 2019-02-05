شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قائدا عسكريا ينشقون عن الحوثي ويصلون الى مناطق تحت سيطرة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الضباط المنضمون هم، العميد ركن عبدالكريم عبدالله علي مظفر، العميد ركن عبد الله علي ناجي الذيب، العميد ركن عبدالوهاب مرشد نهشل، وينتمون لمديرية همدان، شمال محافظة صنعاء.

وسبق للعميد مظفر أن تولى قيادة معسكر الفرضة بمديرية نهم، والذي يعد البوابة الشرقية للعاصمة، ثم قيادة اللواء العاشر حرس جمهوري، في باجل بالحديدة.

وتوقعت المصادر أن يسهم العميد مظفر في معارك نهم بشكل ايجابي، خصوصا وانه يمتلك خبرة سابقة في المنطقة.

كما يعد العميد الذيب أحد أبرز القيادات في قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس صالح، وتولى قيادة معسكر الحفا الاستراتيجي، أحد أهم المعسكرات شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وتولى العميد نهشل، قيادة اللواء ٢٥ميكا، وعمل ايضا مديرا لمكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وسبق أن اختطف الحوثيون العميد نهشل بعد غدرهم بالرئيس السابق صالح، ورفضوا الافراج عنه الا بعد دخل وساطات قبلية وعسكرية كبيرة.

و أبدى الضباط المنضمون اعتذارهم للشعب اليمني من مناصرتهم للمليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن ما تمارسه مليشيات الانقلاب من جرائم في حق الشعب اليمني لا ينبغي السكوت عليها، ويجب أن يقف أبناء الشعب في صف واحد ضدها.

ونوه المنضمون الى ان الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلاب يتحرقون شوقا للتحرر، منتظرين بفارغ الصبر ان تصل طلائع الجيش الوطني، ليلتحم بها أبناء الشعب، وينقضوا على العدو من الداخل.