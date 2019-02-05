الوزير لملس يطلع على سير عملية طباعة الكتاب المدرسي بالمعلا

زار وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس، مطابع الكتاب المدرسي بالمعلا يرافقه الدكتور محمد عمر باسليم المدير التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي للاطلاع على سير عملية طباعة الكتاب المدرسي بما أبقى من مواد خام تم توريدها خلال عام 2018.

وبعد الجولة في أقسام مطابع الكتاب المدرسي بالمعلا والاطلاع عملية الطباعة تحدث د. محمد عمر باسليم .. مؤكدا أن معالي وزير التربية والتعليم يسعى الى إعادة برمجة وتنظيم عملية الانتاج في مؤسسة مطابع الكتاب.. مشيرا إلى أن مطابع المعلا سيكون بها شأن كبير بعد تحديثها ونتمنى الحصول غلى دعم من المانحين لتطويرها.. مثنيا على الجهود التي يبذلها عمل مطابع الكتاب المدرسي بالمعلا وزملائهم في كافة مطابع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.

وبعد ذلك تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس قائلا: "إنه يجب العمل بسرعة خلال هذه الأيام لتغطية جزء من الاحتياج".. مؤكدا أنه سيذلل كل الظروف التي ستعيق عملية الطباعة.

وأضاف أن الميزانية المعتمدة للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ ٢٠% من الميزانية المقدرة لطباعة الكتاب المدرسي. كما أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع كلفة الانتاج مشيرا إلى أن الوزارة لم تستلم الدفعة الأولى من مخصص طباعة الكتاب لعام 2018 إلا في شهر يونيو هو ما أخر طباعة الكتاب المدرسي.. مشيرا إلى ان الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الكتاب المدرسي لجميع المحافظات ولكل الطلاب .. منبها ان الوزارة تلقت عدة وعود من المنظمات ولكن لم تتحقق وظلت وعودا فقط.

وأكد ان الوزارة تسعى لدمج الكتاب المدرسي الجزئين في جزء واحد خلال عام 2019.

وأكد ان مطابع الكتاب المدرسي بالمعلا ستكون ضمن الخطة التحديثية .. مشيرا إلى أنه تم وضع خطة تحديثها ضمن مشروع إعادة الإعمار وخطة الاحتياج.

واختتم حديثه مطالبا بفتح تحقيق مع الذين يبيعون الكتب المدرسية في السوق السوداء داعيا الجهات الأمنية الإسراع في فتح تحقيق لضبط المخالفين والفاسدين وتقديمهم للعدالة.