مراسلنا.. الجيش يكسر هجوماً للمليشيا في قانية بالبيضاء ويوقع قتلى وجرحى بصفوفها

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية فجر اليوم الاثنين هجوماً واسعاً على مواقع الجيش الوطني في مديرية السوادية شمال محافظة البيضاء. وقال مراسل "الخليج 365" إن هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الجيش في جبهة قانية بمديرية السوادية. وأكد المراسل إن قوات الجيش تمكنت من كسره بعد مواجهات استمرت قرابة الساعتين مؤكد سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الانقلابية. وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت من صد محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في جبال القرحاء بجبهة فضحة بناطع. وأوضح المراسل إن قوات الجيش تمكنت من كسر محاولة تسلل المليشيا بعد مواجهات عنيفة خاضتها ضد المليشيا الانقلابية استمرت لساعات.

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