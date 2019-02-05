الجنرال الدنماركي لوليسغارد يصل إلى الحديدة لتسلم مهامه

ذكرت مصادر إعلامية، أن الجنرال الدنماركي المتقاعد، مايكل لوليسغارد، وصل إلى إلى محافظة الحديدة قادماً من العاصمة صنعاء لتسلم مهامه رئيساً للبعثة الأممية ولجنة إعادة الإنتشار في موانئ ومدينة الحديدة .

ووصل الجنرال لوليسغارد الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان وبرفقته الدفعة الثانية من المراقبين الدوليين الذين سينضمون إلى الدفعة الأولى الموجودة في مدينة الحديدة للإشراف على تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة وإعادة انتشار قواتهم والقوات الحكومية من المدينة والتمركز في مواقع جديدة يتفق عليها.

وتزامن وصول لوليسغارد إلى الحديدة بالتزامن مع إنعقاد إجتماعات لجنة إعادة الإنتشار في عرض البحر برئاسة رئيس البعثة السابق، الجنرال الهولندي، باتريك كمارت الذي تخلى عن مهامه بسبب تعنت ميليشيا الحوثي ورفضه التجاوب مع جهود تنفيذ إتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة .

ولازال وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في لجنة إعادة الإنتشار يرفض خطة رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت لإعادة الانتشار، في ظل موافقة مبدئية لممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة.