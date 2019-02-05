محافظ شبوة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

أدى محمد صالح بن عديو اليمين الدستورية، اليوم ،امام رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي،وذلك بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة شبوة.
وعقب أدى اليمين الدستورية، أكد الرئيس هادي على بن عديو أهمية بذل مزيد من العمل والجهود المجتمعيه بمحافظة شبوة لانتشال واقع المحافظة وتفعيل مستوى الخدمات والحفاظ على المصالح العامه لخدمة المجتمع .. مشيداً بالجهود المحققة في هذا الإطار.
ووجه بتذليل العديد منها في سياق تطوير وتأهيل الخدمات العامة.
من جانبه عبر محافظ شبوة عن سروره بهذه الثقة التي منحت له..مؤكداً بانه سيبذل قصارى جهوده في خدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والمختصين من ابناء المحافظة..مشيراً الى ان توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع المحافظة.
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