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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الثلاثاء، الموافق 5 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

شاهد.. قباطي ينتقد بلهجة حادة التعدي على المجلس التشريعي
https://www.elyamnelaraby.com/ 361387

مراسلنا.. الجيش يكسر محاولة تسلل للمليشيا على مواقع القرحاء في البيضاء
https://www.elyamnelaraby.com/ 361402

اليوم.. تنفيذ الحكم بإعدام شابين متهمين بالقتل خلف فندق الاحقاف سابقا
https://www.elyamnelaraby.com/ 361404

حصريا.. شاهد لحظات تنفيذ حكم القصاص في مرتكبي قضية باقطمي
https://www.elyamnelaraby.com/ 361414

الميليشيات تضع من على سفينة الإجتماعات شروطاً جديدة .. تعرف عليها
https://www.elyamnelaraby.com/ 361417

النظافة والتحسين تشرع في نقل الخردوات من داخل مدينة عتق إلى خارجها
https://www.elyamnelaraby.com/ 361418

تزويد محطات الكهرباء بحضرموت بوقود من المنحة
https://www.elyamnelaraby.com/ 361423

إضراب لسائقي النقل في عدن على خلفية ضرائب يتعرضون لها في الضالع
https://www.elyamnelaraby.com/ 361428

اليوم .. إنعقاد جولة جديدة من مباحثات الأسرى اليمنيين في الأردن
https://www.elyamnelaraby.com/ 361433

التحالف يعترض طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيات
https://www.elyamnelaraby.com/ 361441

التحالف العربي يصدر 21 تصريحاً لسفن خلال ساعات
https://www.elyamnelaraby.com/ 361438

استشهاد ضابط بالجيش من البيضاء متأثراً بجراحه في جبهة الملاحيظ بصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/ 361445

مليشيا الحوثي تستخدم طائرات إيرانية مسيرة لإرهاب المدنيين
https://www.elyamnelaraby.com/ 361448

عودة التوتر بين عبدالملك الحوثي وعمه عبدالعظيم بعد مقتل أحد أتباع الأخير
https://www.elyamnelaraby.com/ 361450

مصرع ثلاثة قادة ميدانيين للحوثيين في صعدة .. الأسماء
https://www.elyamnelaraby.com/ 361452

الإمارات : إنتهاكات الحوثي تقوض جهود السلام
https://www.elyamnelaraby.com/ 361459

مكتب الصناعة يواصل نزولاته لضبط المواد منتهية الصلاحية بالمهرة
https://www.elyamnelaraby.com/ 361460

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.elyamnelaraby.com/ 361391

إرتفاع مفاجئ لأسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/ 361390

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الثلاثاء
https://www.elyamnelaraby.com/ 361392

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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