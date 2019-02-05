الإمارات : إنتهاكات الحوثي تقوض جهود السلام

أكدت الإمارات أن الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي تقوض جهود التوصل إلى حل الأزمة تمثل تحديا آخر .

وشددت على أن الحل يجب أن يكون مبنيا على المرجعيات الثلاثة وهي "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2216".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خليفة شاهين المري، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية رئيس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي عقد في بروكسل الإثنين.

ولفت إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يؤكد دائما أن المخرج من الأزمة اليمنية هو الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا تأييد الإمارات لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام مارتن جريفيث.

وأكد أن تنفيذ اتفاق السويد يشكل فرصة نادرة للانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية، ولذلك فإن انتهاكات الحوثيين للاتفاق ومواصلة عرقلة تنفيذه يجب أن يواجه بعواقب من المجتمع الدولي.

كما أكد أن السياسات التي تغذي التوتر والأزمات في الشرق الأوسط تشكل تحدياً وقلقاً متواصلاً، لافتا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإظهار موقف أكثر حزماً تجاه إيران لتغيير سلوكها في منطقتنا وفي ضبط تطويرها أنظمة الصواريخ الباليستية ووضع كوابح إضافية لبرنامجها النووي، ومطالبتها بالكف عن السياسة غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وطالب المري باستعادة سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وحل هذا النزاع مع إيران بالطرق السلمية من خلال المفاوضات أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لما تقضي به الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن تحدي التطرف والإرهاب لا يزال ماثلاً، على الرغم من الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشددة على ضرورة الاستمرار في مواجهته بشكل مشترك وعلى الأصعدة كافة.

وأضاف المري قائلا: "نحن نرتبط مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بعلاقات استراتيجية وشراكات متعددة على جميع المستويات والأصعدة، ونتطلع لتطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يخلق رؤى مشتركة للتحديات والأزمات التي تواجهنا جميعاً".