مليشيا الحوثي تستخدم طائرات إيرانية مسيرة لإرهاب المدنيين

قال تقرير للمركز الدولي لمحاربة الإرهاب "IDC" إن استخدام الحوثيين لطائرات دون طيار إيرانية الصنع يأتي لترهيب اليمنيين، كما يُلخصه عرض التقرير لهجمات حوثية كثيرة بها ضد اليمنيين، مثل هجوم 10 يناير(كانون الثاني) الماضي، على العرض العسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، شمال عدن، الذي أسفر عن مقتل 7، وإصابة 11 آخرين.

وأشار التقرير إلى إرهاب الميليشيا الحوثية في اليمن بالطائرات دون طيار، حسب صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير لمركز أبحاث الصراع المسلح في لندن أن التكنولوجيا العسكرية الإيرانية، وصلت إلى ميليشيا الحوثي لمساعدتهم في استخدام الطائرات دون طيار الهربة إليهم، ضمن أسلحة أخرى بما في ذلك الصواريخ البالستية.

ويستخدم الحوثيون نوعاً من طائرات دون طيار انتحارية يطلق عليها اسم "قاصف 1" لشن هجمات إرهابية في اليمن، وتعد الطائرة نسخة من طائرة "أبابيل -2" الإيرانية، التي تنتجها شركة "إيركا" الإيرانية، وهي مسلحة برأس حربي يبلغ وزنه 30 كيلوغراماً.

وكشف التحالف أن هذه الطائرات تصنع في إيران رغم زعم الحوثيين تصنيعها محلياً، وذلك بعد الاستيلاء على 7 طائرات في محافظة مأرب، وكشف التحقيق أنها مصنعة في إيران.