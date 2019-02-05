استشهاد ضابط بالجيش من البيضاء متأثراً بجراحه في جبهة الملاحيظ بصعدة

استشهد ضابط في الجيش الوطني متأثراً بجراحه التي تعرض قبل نحو أسبوع خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المحلاحيظ بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مراسل "الخليج 365" إن الملازم اول ""صالح مبارك عقيل الفقير" من أبناء مديرية ناطع محافظة البيضاء استشهد متأثراً بجراحه التي تعرض لها في جبهة الملاحيظ بصعدة.

وأكدت المصادر إن الفقير هو احد القادة الميدانيين في معركة تحرير صعدة وخاض مواجهات شرسة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

