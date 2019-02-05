شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مـرة : ‘‘عبدالعزيز المفلحي‘‘ يهاجم السعودية والرئيس هادي.. و‘‘بن بريك‘‘ يصدرهذا الإعلان العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن منحة حج لـ500 من أفراد وأسر المقاومة الجنوبية .

وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي المنادي بالانفصال ، هاني بن بريك، في تغريدة له بتويتر، منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للحج لأبطال المقاومة الجنوبية للسنة الرابعة على التوالي ترتفع 500 منحة موزعة .

وأضاف أن المنحة ستوزع على أسر الشهداء 25% والجرحى 25% والأفراد 35% والقيادات 15%

وقال الناشط الجنوبي عبد العزيز المفلحي الهبيدان ان هذه الخطوة هي حرج كبير للسعودية وبالذات للشرعية وللرئيس هادي شخصيا الذين لم يحققوا اقل المتطلبات للجرحى ولأسر الشهداء الذين ضحوا بارواحهم وهم يواجهون الميليشيات الحوثية للدفاع عن الوطن والقتال الى جانب الشرعية واصبحت عائلاتهم مشردة في الشوارع يتسولون الناس لقمة العيش.