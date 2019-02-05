شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يسيطر على لجنة تبادل الاسرى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان معظم اعضاء لجنة الاسرى هم من حزب الاصلاح اليمني .
وقد تشكلت اللجنة من المنتميين للاصلاح وهم ( هادي الهيج الامين العام المساعد لحزب الاصلاح محافظة الحديدة،ومحمد ناجي علاو مدير الدائرة القانونية لحزب الاصلاح ، وماجد فضائل من شباب ما يسمى الساحات عضو الاصلاح تعز سكرتير اللجنة عمار الهيج ابن اخ هادي الهيج .
ولفتت المصادر ان الحزب قدم نفسه على اساس ان جميع الاسرى ينتمون إليه،في ظل سيطرته على دهاليز الشرعية .
الجدير بالذكر ان لجنة الاسرى ستلتقي غدا في عماد بحضور المبعوث الاممي مارتن جرفت مع وفد المليشيات الحوثية.
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