شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يسيطر على لجنة تبادل الاسرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان معظم اعضاء لجنة الاسرى هم من حزب الاصلاح اليمني .



وقد تشكلت اللجنة من المنتميين للاصلاح وهم ( هادي الهيج الامين العام المساعد لحزب الاصلاح محافظة الحديدة،ومحمد ناجي علاو مدير الدائرة القانونية لحزب الاصلاح ، وماجد فضائل من شباب ما يسمى الساحات عضو الاصلاح تعز سكرتير اللجنة عمار الهيج ابن اخ هادي الهيج .

ولفتت المصادر ان الحزب قدم نفسه على اساس ان جميع الاسرى ينتمون إليه،في ظل سيطرته على دهاليز الشرعية .

الجدير بالذكر ان لجنة الاسرى ستلتقي غدا في عماد بحضور المبعوث الاممي مارتن جرفت مع وفد المليشيات الحوثية.