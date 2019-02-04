تفاصيل مصرع خبراء صواريخ وحوثيين بعد فشل اطلاق صاروخ باليستي في إب

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي فشلت في اطلاق صاروخ باليستي في محافظة إب مما ادى الى مقتل خبراء صواريخ وحوثيين.

وذكرت المصادر أن المليشيا حاولت اطلاق الصاروخ من معسكر الحمزة شرق مدينة إب لكنه انفجر وفشلوا في اطلاقه.

وأوضحت المصادر أن المليشيا نصبت خلال الايام الماضية منصةاطلاق صاروخ في محيط معسكر الحمزة والذي يقع في منطقة ميتم التابعة لمديرية السبرة.

وأضافت المصادر، أن الصاروخ الذي حاولت المليشيا الحوثية إطلاقه قبيل ظهر الأحد انفجر وقت إطلاقه مخلفاً قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بينهم خبراء إطلاق صواريخ، وفقا لموقع وكالة خبر.

ووصل عدداً من مسلحي مليشيا الحوثي عقب الحادثة إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب وإلى مستشفيات أخرى بعضهم إصابتهم خطرة وبحالة حرجة، فيما نقل آخرون إلى ثلاجة الموتى.

وتحدث سكان محليون، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين نتيجة سقوط شظايا في مناطق قريبة من محيط المعسكر، وخلف حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين.

وأكدت المصادر، مقتل الطفل محمد قائد سيف الرشيدي وإصابة آخرين بينهم قائد الرشيدي وأصيب إصابة بالغة ونقل إلى مدينة إب ظهر الأحد.

وتقوم مليشيا الحوثي بالتمركز في معسكر الحمزة لعملية التدريب وتجنيد الشباب وارسالهم الى جبهت القتال في الضالع والبيضاء.

ويعد معسكر الحمزة من أهم المعسكرات في محافظة إب، من حيث العتاد العسكري، حيث تنتشر فيه آليات ودبابات ومدرعات تم توزيعها على عدة مواقع بالقرب من المعسكر خشية استهدافها من قبل طيران التحالف العربي.