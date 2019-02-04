المليشيا المدعومة من إيران تقصف منازل المواطنين في التحيتا بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف مواقع قوات العمالقة ومنازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أفادت وحدة الرصد والمتابعة في ألوية العمالقة أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع العمالقة بقذائف آر بي جي وبسلاح 14.5 والدوشكا وبالأسلحة الرشاشة والمعدل ومن سلاح القناص في مواقع متفرقة لقوات العمالقة في منطقة الجبلية.

وأكدت وحدة الرصد والمتابعة أن مليشيات الحوثي إستهدفت منازل المواطنين في الجبلية بمختلف الأسلحة والقذائف الصاروخية منذ صباح اليوم الإثنين .

وتتواصل العمليات العدوانية لمليشيات الحوثي بإستهداف منازل المواطنين وتدميرها بشكل يومي .

كما تستهدف مواقع قوات العمالقة بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، مواصلة خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

كما قصقت مليشيات الحوثي صباح اليوم الأحياء السكنية ومنازل المواطنيين في مديرية التحيتا بقذائف الهاون والهاوزر وتسبب القصف بتدمير عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر أن القصف الحوثي أدى الى تدمير منزل المواطن عبدالله حسن يحيى ومنزل المواطن عبدالله يحيى قحسي ، وتسبب القصف بأضرار كبيرة في المنازل ، وخلّف القصف العشوائي حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين.

وتواصل مليشيات الحوثي قصف وإستهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل يومي وبطريقة عشوائية ، وتستمر المليشيات بخروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة مخلفة حالة من الدمار بالأحياء السكنية في مختلف مناطق الحديدة .