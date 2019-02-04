غداً.. محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عمَّان

أعلنت الامم المتحدة في بيان الإثنين، أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين سيجتمعون غدًا الثلاثاء في عمان في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى.

وقال البيان إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستجتمع في عمان غدًا، وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة اليمن وعن أنصار الله، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وبحسب البيان فإنه "من المقرر أيضًا ان يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة".

وأوضح انه "خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية للمضي قدما لتنفيذ الاتفاق".