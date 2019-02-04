اجتماع بالمهرة يقر توزيع الموارد المالية للربع الرابع من عام 2018

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر صباح اليوم اجتماعا للهيئة الإدارية بالمجلس المحلي وذلك لمناقشة وإقرار توزيع الموارد المالية للربع الرابع من عام 2018م كدعم للبرنامج الإستثماري بالمديريات وتمويل المشاريع المقرة للعام وقيد التنفيذ للعام 2018م .

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي الإجتماع ناقش الحاضرون المحضر السابق والإطلاع على ماتم تنفيذه من نقاط وتكليفات خلال الإجتماعات السابقة .

وفي السياق ذاته ناقش المجتمعون الإعداد والتحضير لإنعقاد أولى جلسات المجلس المحلي للعام 2019م وآلية عمله ومنها الموازنة العامة للمجلس والبرنامج الإستثماري للعام الحالي .

وأكد الحاضرون على أهمية أن يشمل البرنامج الإستثماري بالمديريات كافة الإحتياجات الأساسية والضرورية للمناطق النائية في المديريات وبمايساهم في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات في مختلف مديريات المحافظة .

وفي موضوع آخر كان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة نظم اليوم بمدرسة مخبال للتعليم الأساسي للبنين ندوة حول العنف الأسري بتمويل من صندوق التنمية البشرية وبرعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت بالتنسيق مع مكتبي التربية والتعليم و الصحة والسكان بالمحافظة.

الندوة استهدفت أولياء أمور الطلاب من الصف الأول إلى الرابع .

وأشار مدير المدرسة الأستاد مبارك حافظ إلى أهمية الندوة والتواصل المجتمعي بين المدرسة والأسرة.

و تحدث الأستاد محمد عبدالله رزق عن العنف الأسري وخطره على حياة الطلاب ، كما تحدث في الندوة د. أسامة محمد علي عن أهمية الغذاء المتوازن للطفل وحاجته لبعض الغذاء للنمو وسلامة الجسم والعقل وفي ذات الموضوع تحدث د. مصطفى بن عويض.

ومن ثم تحدث أ. عبدالله بقرف من مكتب الشؤون الاجتماعية عن السلوكيات الخاطئة للتعامل مع الأطفال والصغار .

بعد فتح النقاش لأولياء أمور الطلاب وأثريت الندوة بالعديد من المداخلات في هذا الشأن .

و عبّر أولياء الأمور عن شكرهم لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ولإدارة المدرسة على تنظيم الندوة والترتيبات لها .

مؤكدين استفادتهم من الندوة والمعلومات التي تلقّوها .