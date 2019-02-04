المهرة.. تدشين توزيع الأعلاف في حات بدعم الهلال الإماراتي ومركز الملك سلمان

دشن مدير عام مديرية حات محسن محمد عيسى مشخفي بالتعاون مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة والمديرية اليوم عملية توزيع الأعلاف المركزة المقدمة من مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الأغذية العالمية ومشروع الدعم الطارئ لمحافظة المهرة على المستحقين من أصحاب الثروة الحيوانية بما فيهم المزارعين .

ووفق متابعة "الخليج 365"، قال الأستاذ عبدالله سالم محمد قرح مدير مكتب الزراعة بمديرية حات بأن الأعلاف تم توزيعها على جميع مناطق المديرية.

مشيرا إلى مكتب الزراعة بالمحافظة قدم حراثة متكاملة مع توابعها دعماً للمديرية بالإضافة إلى أدوية بيطرية.

مشيدا بالدعم الذي يقدمه محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت لمديرية حات في مختلف المجالات ومنها القطاع الزراعي سعيا لانتعاشه وخلق حركة زراعية في مديرية حات التي يعتمد سكانها على تربية الثروة الحيوانية كمصدر دخل أساسي في حياتهم المعيشية.

حضر عملية التدشين عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية.