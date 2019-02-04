شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة تجبر "طائرة سعودية" على تغيير مسار رحلتها والهبوط في مطار بيشة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار بيشة السعودي، مساء السبت، حادثة هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، أثناء رحلتها من الرياض إلى جازان، بسبب راكبة.

وقالت مصادر في الخطوط السعودية، إن الطائرة هبطت اضطرارياً في مطار بيشة، بعد محاولة إسعاف راكبة في الجو، بعد استهلاك أسطوانة الأكسجين، ما دفع الكابتن للهبوط في بيشة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إنزال الركاب في مطار بيشة الساعة الخامسة مساء السبت، وتم إغلاق الطائرة للتأكد من توفر أدوات السلامة، مبينة أن تم تصعيد الركاب على رحلة أخرى إلى جازان بعد 8 ساعات.