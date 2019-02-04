ماذا قال "البابا فرنسيس" حول الأزمة الإنسانية في اليمن؟

قال البابا فرنسيس في قداس أمس إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير وحث جميع الأطراف على احترام الاتفاقات الدولية وضمان وصول الغذاء لليمنيين الذين يعيشون في معاناة.

وقال البابا الذي يزور الإمارات اليوم أمام عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان "أنهك الصراع الطويل السكان ويعاني الكثير والكثير من الأطفال الجوع لكن ليس بمقدورهم الحصول على حصص الغذاء. تصل صرخات هؤلاء الأطفال وآبائهم إلى الرب.

"أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي الضغط بصورة ملحة في سبيل احترام الاتفاقات التي جرى التوصل إليها وضمان توزيع الغذاء والعمل لصالح السكان".

وتابع "هناك أطفال جوعى وعطشى ولا يملكون الدواء".

وتلعب الإمارات دورا رئيسيا في التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في اليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وجعل الصراع اليمن على شفا المجاعة.