أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 4 فبراير 2019م، وهي كالتالي: وزارة التربية توقع على اتفاقية توريد 1390 طن متري ورق منوع

https://www.elyamnelaraby.com/ 360993 محافظ تعز يبحث مشاريع مركز الملك سلمان للاغاثة بالمحافظة

https://www.elyamnelaraby.com/ 360996 هذا ما قاله مجلس الوزراء عن استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة

https://www.elyamnelaraby.com/ 361000 الجيش يحرر سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة

https://www.elyamnelaraby.com/ 361005 إخماد حريق بالقرب من معسكر ماطر "تفاصيل"

https://www.elyamnelaraby.com/ 361016 تعرف على أبرز المشاريع للهلال الإماراتي في الساحل الغربي

https://www.elyamnelaraby.com/ 361020 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين

https://www.elyamnelaraby.com/ 361038 استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/ 361040 ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

https://www.elyamnelaraby.com/ 361041 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء اليوم الإثنين

https://www.elyamnelaraby.com/ 361042 محافظ الحديدة يحذر من إطالة أمد محادثات لجنة الإنتشار في البحر

https://www.elyamnelaraby.com/ 361044 بالأسماء.. انضمام قادة ألوية من الحرس الجمهوري للجيش الوطني بعد وصولهم مأرب

https://www.elyamnelaraby.com/ 361050 مصادر تكشف عن خلية حوثية متخصصة بتصفية الموالين للرئيس السابق

https://www.elyamnelaraby.com/ 361054 قتلى وجرحى من المليشيا بانفجار صاروخ باليستي فشلت في إطلاقه

https://www.elyamnelaraby.com/ 361059 كيف أحبط هادي مخططاً لشرعنة إنقلاب الحوثي بدعم أممي ؟

https://www.elyamnelaraby.com/ 361063 توتر الوضع بين الحوثيين بصعدة بعد اختطاف احد أتباع عبدالعظيم

https://www.elyamnelaraby.com/ 361068 مسام ينزع 2196 لغماً وذخيرة خلال الاسبوع الأخير من يناير الماضي

https://www.elyamnelaraby.com/ 361074 جامعة حجة تسبب خلافاً بين قيادات المليشيا الانقلابية

https://www.elyamnelaraby.com/ 361078 القوات الشرعية تحقق تقدما جديدا في صعدة وحجة

https://www.elyamnelaraby.com/ 361094 مراسلنا.. كتلة غبار تضرب مأرب وعدد من المحافظات وتحجب الرؤية (صور)

https://www.elyamnelaraby.com/ 361109

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