مراسلنا.. كتلة غبار تضرب مأرب وعدد من المحافظات وتحجب الرؤية (صور)

ضربت كتلة هوائية محملة بالغبار والأتربة محافظة مأرب صباح اليوم الاثنين وعدداً من محافظات البلاد.

وقال مراسل "الخليج 365" كتلة هواء شمالية ضربت محافظات مأرب وشبوة والجوف وعدد من محافظات البلاد تسببت في حجب الرؤية.

والتقط مراسل "الخليج 365" عدد من الصور تظهر أجواء مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب والرؤية محجوبة نتيجة موجة الغبار التي ضربت المحافظة.

وكان الفلكي اليمني محمد عياش قال ان إندفاع كُتلة هوائية مُحملة بالغبار قادمة من صحراء الربع الخالي باتجاه مناطق واسعة من وسط البلاد، حيثُ من المُتوقع وفقاً للمؤشرات أن تتأثر بها الأجواء مع إتساع نطاقها خلال أيام النصف الثاني من الإسبوع والذي قد يُصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحراره وخاصةً على المرتفعات الجبليه نتيجةً لِضُعف نسبة الإشعاع الشمسي نهاراً مع الغُبار المُنتشر في الهواء حينها وفي ظل أجواء ستبقى غائمة جزئياً وماطرة أحياناً على بعض المناطق الجبلية حتى يوم الخميس الـ7من فبراير، على أن تُعاود بعدها درجات الحرارة والأجواء للإستقرار نسبياً وذلك مع مطلع الإسبوع القادم بإذنهِ تعالى.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/02/04 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تضرب موجة باردة عدد من المناطق منها “الشمالية، الوسطى، الشرقية”، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الجنوبية من الشرقية، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف.

توقع موقع طقس العرب ، زيادة نسبة الغبار في الأجواء الساعات المقبلة ، حيث تشير صور الاقمار الاصطناعية إلى تقدم كميات من الغبار من الأراضي المصرية ، من المتوقع أن يبدأ تأثيرها على المناطق الجنوبية لتمتد لاحقا الى المناطق الوسطى .

و أشار الموقع ايضا الى تأثر المملكة بمنخفض جوي مع ساعات منتصف الليل ، حيث سيؤدي الى تساقط زخات من الأمطار ستستمر حتى مساء الاثنين .