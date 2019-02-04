شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة سيطرة قوات الشرعية على «الخط الدولي» المؤدي إلى مديرية حرض بـ«حجة» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي اليوم الأحد أن قوات الجيش تواصل تقدمها في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وسط تهاوي كبير في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع الجيش الوطني"سبتمبر نت": عن العميد العجابي قولة : إن الأيام القليلة الماضية شهدت انتصارات كبيرة لأبطال الجيش، حيث وصلوا الى الخط الدولي المؤدي الى مديرية حرض.



وأكد ان المعارك كبدت مليشيا الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة الى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأوضح أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في المعارك، وقصفت تحصينات المليشيا وتعزيزاتها.