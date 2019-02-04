شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن الامارات تخرج عن صمتها وتوجه أقوى تهديد للحوثي ..شاهد ماذا قالت؟؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هدد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، اليوم الأحد 3 فبراير/شباط، باستخدام القوة العسكرية لتغيير حسابات الحوثيين على الأرض وإجبارهم على استئناف العملية السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته التزام بلاده بتحقيق "الحل السياسي" للصراع في اليمن أولا.



واتهم قرقاش الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين بعرقلة اتفاقية السلام، وتحدي قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بحسب وكالة الانباء الاماراتية الإماراتية "وام"، التي نقلت تلك التصريحات المتزامنة مع سلسلة من الاجتماعات السياسية، التي عقدها قرقاش مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع في نيويورك من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحقيق مستقبل أكثر أملاً لكل اليمن حسب الوكالة.

ونقلت وام عن الوزير الإماراتي تفاؤله بشأن آفاق التقدم في اليمن العام 2019، حيث قال: "لا نزال ملتزمين بدعم تنفيذ اتفاقية استكهولم، فبعد سنوات من الاقتتال، جاءت محادثات استكهولم كونها فرصة نادرة للانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية. ومع ذلك، فهي تتطلب التزاماً لتحويل الاتفاقية إلى أمر واقع".



وأكد قرقاش في حديثه لـ "وام" توثيق ما يقارب من 1000 حالة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الحوثيين على مدى الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مقتل 71 من القوات اليمنية وإصابة 534 آخرين. وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى إقناع الحوثيين ومن يساندهم بأنهم سوف يتحملون مسؤولية انهيار الاتفاقية إذا استمروا بتجاهل الامتثال بالتزاماتهم القانونية الدولية".