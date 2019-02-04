شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مصدر مقرب من اسرة اللواء الزنداني .. يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة خبر وفاته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مطلع اليوم الاحد بوفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح قائد الزنداني متأثراً بجراحه التي اصيب بها في قاعدة العند بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
واكد مقرب من اسرة الزنداني لمأرب برس خبر وفاة اللواء الزنداني في احدى مشافي دولة الامارات.
واصيب اللواء الزنداني في حادثة استهداف قاعدة العند بطائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي ، يناير الفائت.
وكان اللواء محمد صالح طماح، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، توفي في وقت سابق الشهر الماضي متأثراً بجروح أصيب بها في نفس الهجوم.
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