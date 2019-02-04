شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اردوغان يفاجئ السعوديين ويفتح النار لأول مرة على ولي العهد ”محمد بن سلمان” بشأن مقتل ”خاشقجي”..! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التسجيل الخاص بلحظة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه "لا يحتمل".

وردا على سؤال مذيعة خلال لقاء مع أردوغان، للحديث عن الانتخابات المحلية المقبلة، وقضايا إقليمية ودولية فيما إذا كان استمع للتسجيل، قال أردوغان: "إنه أمر لا يحتمل، ورئيس الاستخبارات السعودية بنفسه صعق مما سمعه".



وأضاف: "التسجيل لدينا وعلى السلطات السعودية، أن تكشف تفاصيل ما جرى".

وقال إن ولي العهد قال: إن "خاشقجي دخل القنصلية وخرج ووزير خارجيته السابق عادل الجبير قال إن الجثة سلمت لمتعاون محلي.. لقد كانوا يكذبون".

وتابع: "بعد تصريحات المتعاون المحلي التي صدرت عن الجبير قاموا بإقالته".

وأوضح أردوغان أن رئيسة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، "استمعت للتسجيل في أنقرة، ونقلت ما سمعته لأعضاء الكونغرس، وقام رئيس مخابراتنا أيضا بإطلاع مجموعة من أعضاء الكونغرس على التفاصيل".

ولفت إلى أنهم التقوا بالسيناتور ليندسي غراهام، خلال زيارتهم لتركيا، والذي وعد بدوره باستمرار طرح قضية خاشقجي في الكونغرس.

لكنه بالمقابل قال: "لا أستطيع فهم الصمت الأمريكي، تجاه الوحشية التي قتل بها جمال خاشقجي".

وعلى صعيد محاكمة قتلة خاشقجي قال أردوغان: "ربما بعضهم قتلوا.. ووصلتنا بعض الأنباء أن بعضهم ماتوا بحوادث سير لأننا لا ندري ما يحدث معهم".

وتناول الرئيس التركي، الانتخابات المحلية في البلاد، إلى جانب تطورات الملف السوري، في مقابلة على "تي آر تي".

وقال أردوغان في المقابلة التي تبث بشكل مباشر: "سأعقد اجتماعا مع بوتين في سوتشي 14 فبراير الجاري".