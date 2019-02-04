محافظ تعز يبحث مشاريع مركز الملك سلمان للاغاثة بالمحافظة



واوضحت مصادر حكومية أن اللقاء بحث المشاريع والبرامج الاغاثية التي ينفذها المركز في محافظة تعز وخطته الأغاثية والإنسانية خلال الفترة القادمة.

وتطرق محافظ تعز في اللقاء بحضور نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للاغاثة عبدالسلام باعبود ،الى مجمل القضايا الاغاثية والإنسانية، ومشاريع دعم سبل العيش التي تسهم في تعزيز الاستقرار في محافظة تعز.

وسلم محافظ تعز المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،مجموعة من المقترحات والبرامج والمشاريع ليتم دراستها وتنفيذها في المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات بالمحافظة.

وثمن شمسان وباعبود، الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص..لافتين الى ان مشاريع وبرامج المركز ساهمت الى حد كبير في تحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي كان نتاج طبيعي لإنقلاب مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية..مشيرين الى ان المركز كان من أول المبادرين في إغاثة تعز وساهم في كسر الحصار الذي فرضته المليشيا الانقلابية على المحافظة بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الاغاثية.

ولفت المحافظ شمسان الى ان تعز تعد من اكبر المحافظات التي تعرضت للتدمير والحصار الجائر والنهب من قبل المليشيا الانقلابية على مدى اربع سنوات..مؤكداً ان السلطة المحلية حريصة على بذل الجهود في دعم مشاريع المانحين المتعلقة بتطبيع الحياة وتعزيز الاستقرار.

وجدد محافظ تعز استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة الدعم للمشاريع والبرامج التي ينفذها المركز سواء عبر الفرق الميدانية للمركز أو عبر الشركاء المحليين في تنفيذ البرامج الإنسانية في المحافظة.

بدوره أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حرص المركز تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على تقديم كل الدعم الاغاثي والإنساني الى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء..مشيرا الى ان المركز يسعى الى إيصال المساعدات الإنسانية الى مناطق اليمن بدون اي تمييز ومن منطلق أنساني بحت. شهدت العاصمة السعودية الرياض لقاءً جمع محافظ تعز نبيل شمسان، مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.واوضحت مصادر حكومية أن اللقاء بحث المشاريع والبرامج الاغاثية التي ينفذها المركز في محافظة تعز وخطته الأغاثية والإنسانية خلال الفترة القادمة.وتطرق محافظ تعز في اللقاء بحضور نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للاغاثة عبدالسلام باعبود ،الى مجمل القضايا الاغاثية والإنسانية، ومشاريع دعم سبل العيش التي تسهم في تعزيز الاستقرار في محافظة تعز.وسلم محافظ تعز المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،مجموعة من المقترحات والبرامج والمشاريع ليتم دراستها وتنفيذها في المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات بالمحافظة.وثمن شمسان وباعبود، الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص..لافتين الى ان مشاريع وبرامج المركز ساهمت الى حد كبير في تحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي كان نتاج طبيعي لإنقلاب مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية..مشيرين الى ان المركز كان من أول المبادرين في إغاثة تعز وساهم في كسر الحصار الذي فرضته المليشيا الانقلابية على المحافظة بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الاغاثية.ولفت المحافظ شمسان الى ان تعز تعد من اكبر المحافظات التي تعرضت للتدمير والحصار الجائر والنهب من قبل المليشيا الانقلابية على مدى اربع سنوات..مؤكداً ان السلطة المحلية حريصة على بذل الجهود في دعم مشاريع المانحين المتعلقة بتطبيع الحياة وتعزيز الاستقرار.وجدد محافظ تعز استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة الدعم للمشاريع والبرامج التي ينفذها المركز سواء عبر الفرق الميدانية للمركز أو عبر الشركاء المحليين في تنفيذ البرامج الإنسانية في المحافظة.بدوره أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حرص المركز تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على تقديم كل الدعم الاغاثي والإنساني الى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء..مشيرا الى ان المركز يسعى الى إيصال المساعدات الإنسانية الى مناطق اليمن بدون اي تمييز ومن منطلق أنساني بحت. ولفت الدكتور الربيعة الى ان محافظة تعز تحضى باهتمام كبير كبقية المحافظات اليمنية.. مشيرا الى ان خطة المركز تشمل عدد من المشاريع والبرامج خلال المرحلة المقبلة لمحافظة تعز في كافة المجالات.

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