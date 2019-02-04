شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بالتزامن مع قرار نقل اللجنة العليا نجاح عدد من أعضاء مجلس النواب الافلات من قبضة الحوثيين وتوقعات الراعي بينهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الأحد عن تمكن عدد من أعضاء البرلمان اليمني الافلات من قبضة ميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر " أن عددا من أعضاء البرلمان المتواجدين في العاصمة صنعاء ومن حزب المؤتمر وآخرين من حزب الإصلاح نجحوا في الافلات والتوجه إلى مناطق سيطرة الشرعية".
ولم تورد المصادر أسماء الأعضاء الذين نجحوا في الخروج من العاصمة صنعاء بعد، غير أنها توقعت أن يكون يحيى الراعي من ضمنهم.
وتأتي هذه الخطوة مع قرار للشرعية بنقل اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء إلى عدن جنوب البلاد.
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