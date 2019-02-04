شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة فرار يحيى الراعي من صنعاء إلى مناطق الشرعية وإلى أي محافظة اتجه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام محلية مساء اليوم الأحد أنباء عن تمكن رئيس مجلس النواب اليمني الافلات من قبضة ميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وسط البلاد. وأوردت الوسائل عن تمكن يحيى الراعي من الافلات متجها إلى مناطق سيطرة الشرعية.

في حين تسائل ناشطون وسياسيون عن حقيقة وصحة تمكن الراعي الافلات من قبضة الميلشيا، في الوقت الذي لم يخرج أي طرف ينفي أو يؤكد ذلك.

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