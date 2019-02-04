مجلس الدفاع الوطني يوجه بتعزيز صمود الشعب ودعم الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتسخير كل الإمكانات لتعزيز صمود الشعب ودعم الجبهات.

وأدان مجلس الدفاع الوطني تصعيد وتحشيد العدوان المتواصل في محافظة الحديدة بوتيرة عالية تتناقض مع دعوات السلام واتفاق ستوكهولم.

وعبر المجلس عن استيائه لما تقوم به قوات العدوان السعودي والإماراتي من تدخل في إدارة العديد من المحافظات المحتلة والإشراف على العديد من السجون السرية وممارسة شتى أنواع التعذيب.

ودعا المجلس إلى تلاحم كافة أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية في مواجهة هذا العدوان والاحتلال والتكاتف لإسقاطه وطرده من كل شبر في الجمهورية اليمنية.

وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، على أهمية تطوير القدرات في مختلف المجالات بكل الوسائل الممكنة للدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وتحرير أراضيه وتحقيق الانتصار العظيم على العدوان.

وحيا البطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية يوميا خلال تصديهم لقوى العدوان ومرتزقتهم وتصعيدهم المستمر ..داعيا الشعب اليمني إلى المزيد من التماسك لمواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم المفروض على الجمهورية اليمنية جوا وبرا وبحرا.