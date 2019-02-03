إب: وفاة ثلاثة بينهم امرأة بالكوليرا وأنفلونزا الخنازير

توفي ثلاثة مواطنين بداء الكوليرا وأنفلونزا الخنازير وأصيب رابع، في محافظة إب وسط اليمن، في ظل انهيار المنظومة الصحية في المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الثورة العام، إن مريضاً توفي في المستشفى بعد إصابته بأنفلونزا حادة يعتقد أنها فيروس H1NH، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى ناصر العام.

وتأتي هذه الوفاة بعد تسجيل 3 وفيات وإصابة العشرات بهذا النوع من الأنفلونزا في المحافظة الخاضعة للحوثيين.

في سياق متصل، توفي رجل وامرأة بوباء الكوليرا في قرية خيران عزلة "بني عمر" بمديرية يريم شمال إب.

إلى ذلك قال مصدر في مكتب الصحة والسكان بأن الحوثيين قاموا بمصادرة كميات كبيرة من أدوية الأنسولين المقدم مجانا من منظمات دولية وجهات مانحة لصالح مرضى السكري وقاموا ببيعها لمؤسسات طبية .

وتشهد محافظة إب ، انتشاراً واسعاً للأوبئة القاتلة، واستفحال الفساد المالي والإداري في المؤسسات الطبية الخاضعة لسلطات الحوثيين.