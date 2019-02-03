شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم مواقع عسكرية استراتيجية تسقط بيد مليشيات الحوثي في هذه المحافظة وسقوط قتلى وأسرى "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية سقوط عدد من المواقع العسكرية بيد مليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة تعز ولكن تمكنت قوات اللواء 35 مدرع، صباح اليوم الأحد، من استعادة المواقعَ الجبلية بعد ساعات على سقوطها.

وقال مصدر عسكري" إن مليشيات الحوثي شنت هجوماً عنيفاً، ليلة أمس، على مواقع جبلية في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب تعز، وسيطرت عليها".

وبحسب المصدر، شنت قوات اللواء 35 مدرع هجوماً معاكساً، صباح اليوم، واستعادت جبال الهوبين والرضعة، ودفعت المليشيات الحوثية للتراجع إلى مواقعهم في مديرية خدير.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 9 وإصابة 7 وأسر اثنين من مليشيات الحوثي، وتدمير طقمين تابعين لهم.. في المقابل، قتل جندي وأصيب خمسة آخرون من أفراد اللواء 35 مدرع.