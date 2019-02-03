شكرا لقرائتكم خبر عن وصول تعزيزات حوثية ضخمة إلى ‘‘حجور’’ ومعارك شرسة تدور في الأثناء .. وهذه (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور معارك شرسة بين أبناء قبائل حجور بمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء. ولفتت المصادر، إلى أن الحوثيين أرسلوا تعزيزات عسكرية إلى منطقة قريات مكونة من 10 أطقم. ويوم أمس تصدى أبناء القبائل لهجوم شنه الحوثيون على جبل القشبة وشعاب غانم، في حين استهدف الطيران تعزيزات للحوثيين في منطقة المندلة.

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