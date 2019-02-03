تعرف على حصيلة لقاء الشعب ومايو ونتائج الجولة الثالثة لملتقى الوحدة

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريقي 22 مايو وشعب صنعاء في ختام الجولة الثالثة لبطولة كرة القدم المقامة ضمن فعاليات ملتقى نادي وحدة صنعاء الشتوي الثاني.



وحسب بيان فإنه بهذا التعادل ارتفع رصيد شعب صنعاء الى اربع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع مايو رصيده الى 3 نقاط في المركز الخامس.



وكان مايو صاحب الاسبقية في تهديد المرمى عبر تسديدة قوية لمفيد جمال صدها صلاح السيسي على دفعتين عند الدقيقة ال2 .



وراوغ زكريا طواف مدافع مايو وسدد كرة جانبية اصدمت بمدافعي مايو وتحولت للتماس عند الدقيقة ال18 .



وانفرد ماجد عمر بمرمى مايو وسدد كرة قوية صدها الحارس ايمن الزبيدي مطلع الدقيقة 30.



وهيأ صلاح الزريقي كرة مقشرة لمحمد هاشم الذي سددها بعشوائية من فوق العارضة عند الدقيقة 40

وانسل زكريا طواف من بين مدافعي مايو قبل ان يرسل قذيفة صاروخية اخرجها الحارس ايمن زبيدي الى ركنية مطلع الشوط الثاني .



وانسل زكريا طواف من بين مدافعي مايو قبل ان يرسل قذيفة صاروخية اخرجها الحارس ايمن زبيدي الى ركنية مطلع الشوط الثاني ، ثم تبعها بانفرادة اخرى صدها الدفاع لركنية .



وسدد شهاب الصغير ركلة حرة مباشرة جانبت القائم الايمن لحارس الشعب صلاح السيسي عند الدقيقة ال75

ولعب مفيد جمال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها صلاح السيسي عند الدقيقة 80.



وكاد صلاح الزريقي ان يخطف هدف الفوز لكنه لم يحسن التعامل مع كرة سقطت من يد حارس الشعب قبل ان ينقذها الدفاع عند الدقيقة 83 .



واستمرت المباراة بين شد وجذب حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف .



حاز لاعب 22 مايو مفيد جمال على جائزة افضل لاعب في المباراة المقدمة من قبل شركة جمعان للتجارة والاستثمار، سلمها له لاعب المنتخبات السابق باسم عبدالحفيظ.



وكانت الجولة الثالثة افتتحت بفوز الاهلي على العروبة 4/1 ، وازال على اليرموك 3/2 ، والوحدة على الشرطة 8/2 .



وبعد انتهاء الجولة الثالثة اصبح الترتيب على النحو الاتي :

الاهلي 9 نقاط

الوحدة 6

الشعب 4

ازال 4

مايو 3

اليرموك 3

العروبة 2

الشرطة صفر وبعد انتهاء الجولة الثالثة اصبح الترتيب على النحو الاتي :الاهلي 9 نقاطالوحدة 6الشعب 4ازال 4مايو 3اليرموك 3العروبة 2الشرطة صفر ويوم أمس الأول، توج متوسط ميدان وحدة صنعاء والمنتخب الوطني احمد علوس مجهوده الجبار في لقاء وحدة صنعاء والشرطة بالفوز بجائزة افضل لاعب في المباراة .



وتقدم الجائزة عقب كل مباراة برعاية كريمة من شركة جمعان للتجارة والاستثمار .



تتويج علوس بجائزة افضل لاعب في المباراة كان بجدارة واستحقاق فعطفا على تسجيله لهدفين وصناعته لاخر قدم علوس فواصلا من المهارات واللمسات الفنية واللعب الاستعراضي الممتع كما تميز في جوانب بناء الهجمة وتنظيم اللعب وصناعة الفرص ليخطف الجائزة من اول مباراة له في البطولة .



وكان رامي الوسماني فاز بجائزة افضل لاعب في للقاء الاهلي والعروبة ، بينما فاز بها طلال الخميسي في مباراة اليرموك وازال .