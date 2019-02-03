نادي القضاة الجنوبي يحمل مجلس القضاء مسؤولية إستمرار تعليق عمل المحاكم

حمل نادي القضاة الجنوبي، مجلس القضاء الأعلى مسؤولية إستمرار إضراب القضاة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات .

جاء ذلك خلال وقائع الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بحضور كل من رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للنادي عصر اليوم ( الاحد ) الموافق 3 فبراير 2019م بمقر نادي القضاة الجنوبي في العاصمة عدن .

وقالت القاضية صباح احمد العلواني - رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ان تعليق العمل في المحاكم والنيابات انما جاء عطفا على مخرجات اللقاء التشاوري الموسع الثاني لاعضاء السلطة القضائية وتنفيذا لاتفاق القضاة والاداريين المشاركين في اللقاء على تعليق العمل جراء تراكمات كثيرة ومعاناة القضاة في المحافظات الجنوبية وحرمانهم من ابسط حقوقهم القانونية والمشروعة التي يتم المماطلة فيها وتسويفها .

وتشمل مطالب القضاة البت بالتسويات والدرجات القضائية التي تم حرمان اعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة واداريين منها وذلك منذ اكثر من 25عاما ، وتوفير الحماية الامنية اللازمة للقضاة للحد من الإنتهاك الصارخ لحقوق القضاة الذي أدى إلى استشهاد كوكبة ونخبه من القضاة الافاضل والاجلاء فضلا عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات .

وأضافت القاضة صباح علواني، ان تعليق العمل في المحاكم والنيابات ( الاضراب ) هو حق قانوني ومشروع اقرته المواثيق الدولية والدستور والقانون .. مشيرة إلى اعلان قضاة الجنوب لهذا الاضراب لم يكن بدعه كما يحاول البعض تصويرها ولم يكن ايضا بقصد المساس او الاضرار - لاسمح الله - بمصالح المواطنين او رغبة في البحث عن زيادة في المرتبات كما يحاول البعض تصويره للناس والراي العام اولتحقيق مكاسب انية ضيقة .

وأكدت أن الإضراب هو خيار إستراتيجي لامفر منه في ظل اهمية الوقوف وقفة جادة وبمسئولية لمواجهة مجلس القضاء الاعلى والذي للاسف استنفذ كافة الاعذار وسد كافة المنافذ بوجه اعضاء السلطة القضائية الذين كانوا ومايزالوا ينضالون بصبر وحكمة ومسئولية وباستخدام كافة السبل السلمية لنيل حقوقهم من خلال متابعاتهم لمجلس القضاء الاعلى بشان الحصول على استحقاقاتهم القانونية والمشروعة من المجلس والذي كما يبدوا قد عاد لممارسة ماكان يمارسها من آلية سابقة فيها من تكريس الظلم والتسويف والمماطلة بمنح القضاة والاداريين من منتسبي السلطة القضائية حقوقهم القانونية والمشروعة .

من جهته عبر القاضي ناظم حسين باوزير - الامين العام لنادي القضاة الجنوبي عن بالغ استغرابه من مماطلة مجلس القضاء الاعلى وعدم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي الذي وصفه بالداعم الاول للسلطة القضائية واستمرار عملها مع توجيهه بتوفير كافة احتياجات عملها .

وقال "على الرغم من وضوح وصراحة توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية بشأن منح التسويات لاعضاء السلطة القضائية - الا ان مجلس القضاء ماطل ومايزال يماطل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية" .. مشيراً إلى أن ذلك يؤكد ان مجلس القضاء هو المعطل والمعرقل الاول لعملية اطلاق التسويات وخلافها من مطالب اعضاء السلطة القضائية من قضاة واداريين .

وأضاف "وهذا الأمر يجعلنا في نادي القضاة مضطرين لتحميل مجلس القضاء الاعلى كامل المسئولية فيما الت اليه اوضاع القضاء واستمرار عملية ايقاف العمل في محاكم ونيابات المحافظات المحررة حتى يتم الاستجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية دون خلق اي عراقيل او اختلاق اي اعذار جديدة او صعوبات او الالتفاف على توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة والصريحه والمساندة للقضاء واعضاء السلطة القضائية المهدورة حقوقهم " .