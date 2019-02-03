رئيس الجمهورية يتلقى اتصالات هاتفية من المسؤولين والقادة العسكريين

تلقى فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير ركن عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم، اتصالات هاتفية من عدد من المسؤولين والقادة العسكريين.

وتلقى فخامة الرئيس اتصالات هاتفيه من نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومستشاري رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي واللواء صالح عبيد احمد ، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، ومحافظ عدن احمد سالم ربيع، وسفيرا اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن الزنداني، ولدى دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي ونائب سفير اليمن لدى الامارات سلطان الباكري والملحق العسكري في السفارة اليمنية بالقاهرة ثابت عبده.

وعبر المسؤولين والقادة العسكريين عن تعازيهم لفخامة الرئيس باستشهاد نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني الذي وافاه الاجل، اليوم، متاثراً بجراحة اثر القصف الغادر الذي تعرضت له قاعدة العند من قبل المليشيات الحوثيه الايرانيه الانقلابيه خلال الاحتفال وتنفيذ احدى العروض العسكريه .

وفي وقت سابق من اليوم، نعت رئاسة الجمهورية استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة المناضل اللواء ركن صالح الزنداني الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الأحد، متأثراً بجراحه جراء استهداف المليشيات الانقلابية الحوثية لحفل قاعدة العند.

وقالت الرئاسة في بيان نعي وجهته إلى كافة أبناء الشعب اليمني الأبي عامة والى حماة الوطن في المؤسسة العسكرية والأمنية الباسلة "إن حياة القائد الصلب والمناضل الزنداني كانت حافلة بالتضحية والإيثار والعطاء، وقضاها في الدفاع عن قضايا الوطن وأهدافها التي آمن بها في الانتصار للثورة والجمهورية والوحدة".

وأضاف البيان الرئاسي "كان للشهيد اللواء الزنداني الدور الكبير في معارك تحرير عدن مع رفاقه الشهداء اللواء جعفر محمد سعد واللواء علي ناصر هادي واللواء احمد سيف اليافعي الذين رووا بدمائهم الزكية تربة الوطن الطاهرة ودحر المليشيات الانقلابية وإلحاق الهزيمة النكراء بها".

وأشار البيان إلى أن الوطن والقوات المسلحة الباسلة خسرت باستشهاد اللواء الزنداني واحدا من خيرة أبنائها الأوفياء ووطنيًا مخلصًا ومناضلًا جسورًا ممن وهبوا حياتهم لخدمة الوطن وانتصارًا لقضاياه العادلة.

وكان رحمه الله زاهداً مخلصاً وأثبت في كل المواقف والظروف التي مرت بها اليمن بأنه من المخلصين الشرفاء الذين جسدوا المصداقية الوطنية وأدوا واجبهم بصمت ونكران للذات.

وعبرت رئاسة الجمهورية عن تعازيها الحارة ومواساتها العميقة لأبناء الشعب اليمني وكافة أفراد أسرة الشهيد في هذا المصاب الأليم، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بإذن الله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أبنا شعبنا اليمني وأفراد أسرته وقواتنا المسلحة الباسلة والأمن الصبر والسلوان.



بدوره عبر مجلس الوزراء عن تعازيه بوفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، اليوم، متأثرا بجراحه التي أُصيب بها، في الـ 10 من شهر يناير الماضي، بالحادثة الإجرامية التي تعرضت لها قاعدة العند الجوية العسكرية بمحافظة لحج، ونفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية باستخدام طائرة مسيّرة.

وقال مجلس الوزراء في بيان له تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نخسة منه "بوفاة اللواء الركن الزنداني، فقد الوطن أحد أبرز رجاله المخصلين بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن".

وأضاف "أن الفقيد حرص خلال مشوار حياته بالسلك العسكري على أداء مسؤولياته وواجباته العسكرية كأحد أبرز قادة القوات المسلحة بكل مهنية وكفاءة وإخلاص وتفاني وشجاعة وانضباط ووفاء للشرف العسكري".

وأشاد مجلس الوزراء، بالمناقب والإسهامات الوطنية للفقيد وتحليه بخصائل وشمائل حميدة جسدت ولائه الخالص لله والوطن والمؤسسة العسكرية..معبراً عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة وذوي ومحبي الشهيد بمصابهم الجلل..مبتهلاً إلى الخالق عز وجل أن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وجدد المجلس، دعوته لكافة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مواصلة السير على درب الشهيد الزنداني، ومواصلة مسيرة تحرير كل شبر من أرض الوطن من ميليشيا الانقلاب وإيقاف عبثها بأرواح وحياة المواطنين والوطن وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما جدد مجلس الوزراء، تذكيره للمجتمع الإقليمي والدولي بأن جريمة العند تندرج ضمن الجرائم الغادرة لميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، ومحاولاتها المتكررة الجبانة والفاشلة لاستهداف قيادات ومسؤولي الدولة والحكومة الشرعية، وكذا جرائمها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة التي دأبت على ارتكابها بدم بارد بحق مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني.



إلى ذلك، نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة، نائب رئيس هيئة الأركان القائد البطل اللواء الركن صالح الزنداني الذي وافاه الاجل ،اليوم الاحد ، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الحادثة الإجرامية بالطائرة المفخخة على قاعدة العند العسكرية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً.

وقالت وزراة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "لقد كان للشهيد رحمه الله إسهامات جليلة في خدمة الوطن ووحدته كواحد من أكفأ ضباط القوات المسلحة ،وعرف بمهنيته ونشاطه وانضباطه العسكري ومعرفته الواسعة بمتطلبات عمله وتخصصاته، وهو ما مكنه من ممارسة أدوار مختلفة في عدد من المناصب القيادية العسكرية".

واضاف البيان "أن القوات المسلحة وهي تنعي اليوم واحداً من أبرز قادتها البواسل الذين ظلوا أوفياء لشرفهم العسكري لتؤكد أنها ماضية في استعادة ما تبقى من مؤسسات الدولة التي لاتزال تحت سيطرة مليشيا التمرد والإرهاب انطلاقاً من واجبها الوطني ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار وكل من قضى نحبه وفياً مخلصاً لخدمة وطنه وشعبه".

واكد البيان ان رحيل اللواء الركن الزنداني لم يكن خسارة لأسرته فحسب بل خسارة للشعب اليمني ووحدته وقواته المسلحة..معبراً عن التعازي والموساة لاولاد الشهيد وأقاربه وزملاءه ورفاق دربه وكل محبيه وإلى الشعب اليمني العظيم والقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه.

كما بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، متأثراً بإصابته في الجريمة الإرهابية الغادرة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإيرانية باستخدام طائرة مسيّرة واستهدفت خلالها قاعدة العند الجوية العسكرية بمحافظة لحج.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمناقب والأدوار الوطنية للشهيد الزنداني الذي قضى جُل حياته في خدمة الوطن والقضايا الوطنية.. مشيراً الى انه يعد أحد أبرز القادة العسكريين الذين يمتلكون سجلاً نضالياً حافلاً بالمواقف الوطنية المشرفة، ومعززاً بحنكته العسكرية والقيادية التي جسدها خلال تقلده العديد من المناصب وآخرها نائب رئيس هيئة الأركان.

وقال رئيس الوزراء "برحيل اللواء الركن الزنداني، فقد الوطن أحد هاماته النضالية والعسكرية التي كان لها دوراً كبيراً في التصدي للمشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وتحرير عدد من محافظات الجمهورية من الميليشيا الحوثية".

وعبّر الدكتور معين، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بمصابهم الجلل..مبتهلاً إلى الخالق عز وجل أن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



إلى ذلك، نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، الذي وافاه الأجل مساء اليوم الأحد، متأثراً بجراحه التي تعرّض لها في هجوم الانقلابيين الحوثيين بطائرة مسيّرة على قاعدة العند العسكرية ، الشهر الماضي .

وأكد المحافظ البحسني خسارة بلادنا والقوات المسلحة برحيل اللواء الزنداني الذي يعد أحد القيادات والكفاءات العسكرية في بلادنا ، وله مناقب وطنية ونضالية وساهم مع رفاق دربه في معارك تحرير عدن وهزيمة ودحر المليشيا الانقلابية الحوثية .

وعبّر اللواء البحسني عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لنجله المعتمد صالح الزنداني ولإخوانه وكافة افراد أسرته في استشهاد والدهم نائب رئيس هيئة الأركان العامة المناضل اللواء الركن صالح الزنداني .

وكان فخامة رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم (71) للعام 2017م قضى بتعيين اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة ، واللواء الزنداني من مواليد عام 1956م ، خريج الكلية العسكرية بعدن عام 1976م وخريج الأكاديمية العليا في الإتحاد السوفيتي ، تدرج في العديد من المناصب ومنها رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ، شارك في تحرير محافظة عدن مع الشهيد اللواء جعفر محمد سعد من خلال نزوله إليها عام 2015م أثناء حصارها من قبل القوات الحوثية الانقلابية .

وابتهل المحافظ للمولى تعالى ان يتغمد الشهيد اللواء الزنداني بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون .