تقرير دولي: اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية

قال تقرير دولي إن اليمن “أكبر دولة ملغومة” منذ الحرب العالمية الثانية فيما حصدت تلك الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي اكثر من 920 مدنيا يمنياً بحسب التقديرات منذ 2016 ؛ فضلاً عن آلاف الجرحى.

وذكر التقرير الصادر عن مشروع برنامج (ACLED) الدولي يوم 31 يناير الماضي قال إنه وثق 267 قتيلا مدنياً بسبب ألغام الحوثيين بينهم 13 صياداً قضوا نتيجة الألغام البحرية.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "كيف تقتل الألغام الحوثية المدنيين في اليمن؟ فإن مقدار عدد الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية بلغ مايزيد عن مليون لغم، حيث تشكل زراعة الألغام انتهاكاً لمبادئ التمييز، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير أن قيام الحوثيين بزراعة ألغام بحرية في البحر الأحمر، يشكل تهديداً للسفن التجارية والصيادين.

وكشف التقرير أن شهري ديسمبر ويناير الماضيين يعتبران الأشهر الأكثر دموية منذ بدء البرنامج الدولي توثيق أحداث العنف في اليمن في 2016. مشيراً إلى أن حوادث الألغام ازدادت تدريجياً خلال العام الماضي 2018م.

ورصد التقرير قيام مليشيا الحوثي بزراعة الألغام في أماكن الرعي التي تشكل المصدر الرئيس لكسب العيش بالنسبة لكثير من الأسر في المناطق الريفية حيث طالت الألغام المزارعين والحيوانات.