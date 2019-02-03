الفنان احمد فتحي بشري وامل "ابشرك يا سالم"

أبشِّرك ياســـالم الحال سـالم بفضل ربــي والنوايـا السليمة العــمر فسحة والليالي غـنايم والعافية ياســالم اكبر غنيمــة والنصر حــلم الـكل والكل حالم والياس في كـل المواقف هزيمة اهـــل المكارم يزرعون المكارم واهل الشتايم يحصدون الشتيمة والعدل مايــأتي على يد ظالم وكل ظالم لــه نهايـة وخيمة ولاغنــى دايم ولا فقــر دايم والعــز عنوان الحياة الكريمة والمعرفة سلطان والعقل حاكم والصبر ميزان العقول الحكيمة والناس يا ابن الناس جاهل وعالم هـــذا يهد اسمه وهــذا يقيمه في نـــاس يتفهَّم وهو غير فاهم وناس فاهم.. بس مثل البهيمة تلقــاه في الدنيا عليها يزاحم ولايميِّز صـاحبه من غــريمه وناس في وجهك يقيم الولايم وفي غيـــابك ينتفك بالنميمة وناس في الظاهر مُصلِّي وصايم والباطنة ماغير ربــي عليمه وناس لو حامت عليه الحوايم بأســه شديد وهمِّته والعزيمة يصون وجهه من سواد اللوايم ولا يفرِّط في صـــداقة حميمة وهكذا يابــوك حــال الأوادم الآدمي ماهو بجسمه وديمــة في ناس دايم في حياته مساهم وناس ياســالم حياته جــريمة شتان مابين الجبــل والتهايم وفرق بين المثمرة والعقيمة يارب لحية تنحلق بالدراهم ورب لحية ما تقدر بقيمة و قد لحن الاغنية الفنان احمد فتحي وكلمان احمد الاحمدي . ويُبدي موقع الخليج 365 شكرة للفنان الكبير احمد فتحي لتكرمه بارسال رابط الاغنية ويدعو جمهوره للتمتع بالاغنية، عبر هذا الرابط ويمكن من خلال الرابط الاشتراك في قناة الفنان الرسمية . ونرفع السيرة الذاتية لفناننا القدير فهو مغني يمني. من مواليد محافظة الحديدة هاجر في سن الشباب إلى مصر، حصل على درجة الماجستير ، بتقدير ممتاز، من المعهد العالي للموسيقى العربية بمصر،عن دور آلة العود في مصاحبة الغناء اليمنى عام 1998 م ، بتقدير ممتاز ، حاصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة الحديدة عام 2006 م. وهو والد المغنية بلقيس.ويعد من اكبر فنانين اليمن وله مجموعة كبيرة من الاغاني التي يحرص فيها دائما الي ابراز ملامح الفن اليمني وينتظر خلال الايام القادمة اطلاق البوم جديد مشترك مع ابنته الفنانه بلقيس

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