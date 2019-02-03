لقاء في الاردن بين وفد الحكومة والمليشيا لتبادل الملاحظات حول الأسرى

تستضيف الاردن الثلاثاء القادم لقاء بين وفد الحكومة ووفد مليشيا الحوثي لتبادل الردود على الملاحظات حول بنود اتفاق تبادل قوائم الأسرى.

بحسب ما أكده هادي هيج، رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في حكومة اليمن الشرعية.

وقال هادي هيج رئيس لجنة تبادل الاسرى والمعتقلين في الحكومة أنه سيتم بعد تداول الملاحظات، تقديم أدلة على من يتم إنكاره في قوائم الأسرى والمعتقلين لدى كل طرف وفقا لموقع العين.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر؛ حيث يتم بحث الأمور العالقة بخصوص قوائم الأسرى والمعتقلين.

وكان سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أكد في وقت سابق، أن الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأكد ماجد فضايل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمينة، أن اجتماع عمان سوف يحدد مصير أكثر من 16 ألف أسير ومختطف ومفقود بينهم 2000 شخص اعترفت بهم مليشيا الحوثي، فيما سيخضع العدد الباقي للنقاش.

وأضاف فضايل أنه سيتم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مناقشة الأسماء التي أنكر الحوثيون وجودها، مبيناً أنهم سيقدمون أدلة وإثباتات على أنهم لا يزالون في سجون الانقلابيين.